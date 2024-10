I Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, ieri notte, hanno effettuato una serie di controlli alla circolazione stradale, in particolare:

- Controllando 92 automezzi ed identificando 123 persone ;

- Denunciando in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza 4 persone (in Olbia, R.B., 30enne artigiano del luogo, in Arzachena, M.L., 25enne operaio di Luras e L.M., 36enne ristoratore di Tempio, in Palau, F.R., 25enne in moto);

- Denunciato per possesso ingiustificato di armi un 35 enne rumeno, giardiniere incensurato, trovato in Olbia alla guida della sua auto al cui interno custodiva una pistola ad aria compressa ;

- Denunciato un 35enne di La Maddalena per guida in stato d’ebbrezza e sotto effetto stupefacenti , che il 15 marzo aveva provocato un incidente d’auto con feriti proprio a La Maddalena;