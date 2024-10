Nell’ambito delle iniziative promosse nel Bicentenario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, il prossimo 16 agosto, verrà commemorato il sacrificio delle Medaglie d’Oro al Valor Militare Appuntato Ciriaco Carru e Carabiniere Scelto Walter Frau.

La cerimonia commemorativa, organizzata dal Comando Provinciale Carabinieri di Sassari, si terrà nel luogo dell’eccidio (SS. 597, Km.23, bivio di Chilivani), alle ore 11.00 di Sabato 16 agosto , alla presenza dei familiari delle Medaglie d’Oro, del Generale di Corpo d’Armata Gianfrancesco Siazzu, già Comandante Generale dell’Arma, e del Comandante della Legione Carabinieri Sardegna, Generale di Brigata Antonio Bacile.

Alla cerimonia, a cui interverrà un picchetto armato al comando di un Ufficiale, e durante il quale verranno deposte due corone di fiori ai cippi dedicati ai due caduti, sono state invitate le Autorità locali, civili e militari.

A seguire, il Vicario Generale della cattedrale di Ozieri, Mons. Gavino LEONE, celebrerà una messa presso la vicina Basilica di Sant’Antioco di Bisarcio.

NOTA STORICA

Verso le ore 16.10 del 16 agosto 1995, in località “Pede’e Semene” frazione Chilivani, nell’agro di Ozieri, sulla SS 597, l’equipaggio del N.O.R.M. di quella Compagnia, composto dall’Appuntato Ciriaco CARRU e dal Carabiniere Scelto Walter FRAU, interveniva per verificare una segnalazione relativa alla presenza di una betoniera asportata in Olbia nella mattina dello stesso giorno.

Sul posto, i Militari operanti accertavano la corrispondenza del mezzo pesante con quello segnalato e costatavano, all’interno della cabina, la presenza del conducente, nonché di un fucile a canne mozze e di una ricetrasmittente adagiati sul sedile del passeggero. Notavano inoltre, poco distante, un autovettura con altre armi all’interno.

Nell’occorso, i Carabinieri CARRU e FRAU, traevano in arresto la persona trovata al posto di guida della betoniera e nell’immediatezza venivano fatti segno da proditoria azione di fuoco da parte di un nucleo di malviventi composto da individui armati di fucili mitragliatori e pistole ivi da tempo appostati, in attesa del transito di un furgone portavalori, con l’intento di rapinarlo.

Nel sanguinoso conflitto a fuoco che ne derivava, la pur pronta reazione dei due valorosi Carabinieri veniva vanificata dall’elevato numero di malviventi appostati sul luogo dell’agguato e dal fatto che gli stessi sparassero da posizioni dominanti, riparate e con armamento di maggiore potenza.

Nell’impari scontro a fuoco perdevano eroicamente la vita l’App. Ciriaco CARRU e il Car. Sc. Walter FRAU, evidenziando la volontà di reazione pur nella palese situazione di inferiorità, nonché l’intrepida determinazione di non sottrarsi allo scontro sino all’estremo sacrificio.

Le immediate serratissime indagini consentivano di assicurare tempestivamente alla Giustizia i responsabili dell’efferato delitto che venivano tutti condannati a pene severe, mentre l’autista della betoniera decedeva d