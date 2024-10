Cerimonia in forma ridotta questa mattina a Cagliari, nella sede della Legione Carabinieri Sardegna per il 207° anniversario della fondazione dell'Arma.

Le celebrazioni sono state presiedute dal comandante della Legione Carabinieri Sardegna, Francesco Gargaro. Ha preso parte all'appuntamento anche il prefetto di Cagliari, Gianfranco Tomao.

Ad aprire la giornata la deposizione di una corona d'allora davanti al monumento ai caduti. Dopo la lettura dei discorsi, sono stati consegnati proprio dal prefetto gli encomi ai 34 militari che si sono distinti in particolari operazioni di servizio o di soccorso. Riconoscimenti, tra gli altri, sono andati anche ai carabinieri del Ris di Cagliari per il lavoro svolto per risolvere il duplice omicidio dei fratelli Mirabello, avvenuto a Dolianova nel febbraio del 2020.