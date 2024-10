Al termine di due anni, mi appresto a lasciare l'incarico di Comandante del Reparto Operativo di Cagliari per trasferirmi a Belgrado (Serbia) per un progetto dell'Unione Europea finalizzato a favorire l'accesso di quel Paese in Europa.

Ho trascorso ben dieci anni in questa splendida terra, dove ho anche comandato la Compagnia di Villacidro e di Quartu Sant'Elena. In questo periodo, grazie al quotidiano lavoro svolto con dedizione e professionalità dai Carabinieri, ho raccolto importanti risultati operativi, contribuendo a mantenere alti gli standard di sicurezza della Provincia. Tra tutti ricordo con particolare soddisfazione la cattura dei componenti della banda Batzella e i numerosi sequestri di stupefacenti che - nell'ultimo periodo - hanno toccato quantità mai viste in precedenza.

Ringrazio tutti i rappresentanti delle Istituzioni della provincia, con particolare riferimento alla Magistratura e ai colleghi delle altre Forze di Polizia, per il proficuo rapporto di collaborazione che mi hanno offerto durante questi anni. Saluto gli amici giornalisti, con i quali mi pregio di aver avuto sempre un magnifico rapporto professionale, caratterizzato da estrema cordialità.

Ma, su tutti, ringrazio i cittadini cagliaritani e la mia famiglia per il continuo e preziosissimo sostegno.

Mi sostituirà il Ten. Col. Ivan Giorno, attuale Comandante del Reparto Operativo di Oristano, amico e collega di grande esperienza e pari professionalità, al quale auguro grandi soddisfazioni.

A chent’annos!

Ten. Col. Alfredo Saviano