Cambio della guardia alla guida della Caserma Trieste, la scuola allievi carabinieri di Iglesias.

Venerdì 5 settembre ci sarà la cerimonia di avvicendamento tra il comandante cedente, il colonnello Luciano Calabrò, e quello subentrante, tenente colonnello Simone Sorrentino.

Per l'occasione sarà presente il comandante in SV della Legione Allievi Carabinieri, colonnello Danilo Ottaviani, giunto per l'occasione dalla capitale. La solenne manifestazione avrà luogo dinnanzi allo schieramento in armi di tre blocchi di formazione di Carabinieri Allievi del 131/o corso formativo, il Quadro Permanente dell'Istituto e una delegazione dell'ANC di Iglesias e di Carbonia.

Il colonnello Calabrò, già responsabile al III Reparto dello Stato Maggiore della Difesa quale capo sezione nell'Ufficio direzione strategica, in passato ha comandato le Compagnie di Palestina, Bergamo e Catanzaro nonché il Reparto Operativo di Catanzaro, conclude la breve permanenza nell'isola per assumere l'incarico di Comandante Provinciale di Chieti.

Il tenente colonnello Sorrentino, proveniente dal Reparto Operativo di Nuoro ha, in passato, ricoperto analogo incarico al Comando Provinciale di Udine, dal 2003 al 2005 è stato Comandante di Sezione dei corsi di formazione di giovani Ufficiali alla Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma, ha retto il comando della Compagnia di Vibo Valentia e Chieri (TO), nonché vari incarichi al 2/o battaglione Carabinieri di Genova.