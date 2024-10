I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari, coordinati dal tenente Stefano Martorana, questa notte, intorno alle 2, sono intervenuti in viale Elmas presso il punto vendita “Io Bimbo” che poco prima era stato dato alle fiamme da soggetti allo stato ignoti, ma in corso di identificazione.

Sul posto i militari intervenuti hanno rinvenuto una bottiglia in plastica contenente liquido infiammabile, verosimilmente utilizzato per l’atto incendiario. Proseguono le indagini dei Carabinieri e non si escludono ulteriori sviluppi per appurare l'identità dei responsabili del gesto.