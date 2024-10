Stanotte a Gesturi, ad esito delle varie segnalazioni inviate all’Autorità Giudiziaria per reiterate violazioni alle prescrizioni imposte per precedenti denunce a suo carico, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’arresto di un 56enne del luogo, loro vecchia conoscenza per avvenimenti pregressi non esattamente edificanti.

Gli veniva infatti notificata un’ordinanza di custodia cautelare presso la propria abitazione, emessa da Tribunale di Cagliari che ha aggravato la misura in atto dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con quella, più afflittiva, degli arresti domiciliari.

Al termine della redazione degli atti e della notifica del provvedimento, all’uomo veniva ordinato di non uscire dalla propria abitazione ove veniva accompagnato dai militari e dalla quale non potrà uscire per alcun motivo se non, di volta in volta, con autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria.