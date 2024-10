I Carabinieri di Sassari hanno arrestato nella giornata di ieri 3 persone, responsabili di vari reati in distinte occasioni.

Nella mattinata, intorno alle 11.00, i militari hanno individuato e arrestato un pluripregiudicato sassarese, Antonio Bruno Tanda, 62enne, che , a seguito di una condanna emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari, dovrà scontare una pena di 4 anni di reclusione per reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti commessi tra Sassari e Alghero.

L’uomo è stato portato presso il carcere di Bancali.

Intorno a mezzogiorno, sono stati invece i Carabinieri di Quartiere, che si occupano della sorveglianza nel centro storico, a rintracciare Andrea Graziano Ruiu, 46enne, che era stato sottoposto agli arresti domiciliari lo scorso 15 febbraio.

L’interessato è stato trovato nella via Roma e subito tratto in arresto per evasione.

Nella serata è stata poi la volta dei militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Sassari che, hanno sorpreso Andrea Muzzu, pregiudicato sassarese di 24 anni, intento a spacciare “marijuana” in via Cavour.

Alla vista dei militari, il giovane si era subito dato alla fuga ma, dopo un breve inseguimento a piedi, è stato bloccato e trovato in possesso di 11 grammi di sostanza stupefacente già suddivisa in dosi pronte da distribuire.

Per lui sono immediatamente scattate le manette.