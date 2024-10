Da oggi e fino al 30 agosto aprirà la stazione stagionale nella frazione di Sos Alinos di Orosei.

Il presidio, collocato in un luogo a grande affluenza turistica, avrà come competenza la frazione di Sos Alinos e quelle limitrofe. I carabinieri presenti, che saranno guidati dal maresciallo Marras, effettueranno un’importante opera di controllo del territorio, per la prevenzione dei reati in genere, in particolare quelli contro il patrimonio, visto che nel periodo estivo aumenta considerevolmente l’afflusso di turisti.

Il presidio avrà un orario di apertura giornaliero dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

L’apertura della stazione, infatti, oltre a garantire la costante presenza dell’arma nel predetto luogo, permetterà l’incremento dei servizi esterni effettuato tramite le pattuglie, nonché l’ottimizzazione dell’impiego del personale della Stazione di Orosei.

In questo modo l’arma, continuando da un lato ad offrire il consueto servizio di risposta al cittadino, garantirà durante l’estate un notevole incremento delle proiezioni esterne ed intervento immediato in caso di illeciti.