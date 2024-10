È morto questa mattina a Cagliari il generale dei carabinieri Gilberto Murgia, originario di Urzulei.

L’alto ufficiale aveva 76 anni, era in pensione e aveva lasciato il servizio attivo nel 2007, quale comandante della Regione Carabinieri Sardegna. In precedenza, la sua carriera aveva percorso tutti i ruoli di vertice dell’Arma, che avevano messo in evidenza le sue non comuni capacità professionali in tutti i campi di sua competenza, compreso quello della criminalità organizzata. Un ufficiale, il generale Murgia, di grande caratura morale e apprezzato da tutti per le sue doti umane, tanto da essere conosciuto come “il generale gentiluomo”.

Era figlio del maresciallo dell’Esercito, Luigi Murgia, che aveva lasciato Urzulei per abbracciare la carriera militare, prevalentemente svolta nell’ospedale militare di Cagliari. Un uomo che ebbi la fortuna di conoscere, stimatissimo in tutta l’Ogliastra, ma non solo.

Ai familiari del Generale Murgia, le più sentite condoglianze della redazione di SardegnaLive e mie personali.