E' di tre feriti, nessuno dei quali gravemente, il bilancio di una serie di incidenti avvenuti questo pomeriggio sulla "Carlo Felice", al chilometro 118 in direzione sud, all'altezza di Paulilatino. Tra i feriti anche un carabiniere della stazione di Bonarcado, travolto mentre cercava di prestare soccorso agli occupanti di una Citroen C3 e di una Renault Twingo che si erano schiantate contro il guardrail centrale a seguito di un tamponamento.

Il secondo incidente, un centinaio di metri più indietro, ha coinvolto un grosso furgone e due auto, una Fiat 500 e una Renault. L'autista del furgone ha rallentato quando si è accorto del primo incidente ed è stato tamponato dalla 500 che è stata a sua volta tamponata da una Renault. La 500 è rimasta incastrata tra i due mezzi e il guardrail centrale, ed i Vigili del Fuoco del dipartimento di Ghilarza (comando provinciale di Oristano) hanno dovuto faticare per estrarre l'autista dai rottami che, secondo i primi accertamenti, non avrebbe riportato ferite gravi così come l'autista della Renault. Tutti i feriti sono stati comunque accompagnati con le ambulanze del 118 all'Ospedale civile di Oristano.

Per i rilievi è intervenuta la Polizia stradale di Macomer. L'incidente ha provocato un forte rallentamento del traffico con code che hanno superato anche il chilometro. Un altro incidente è avvenuto all'ingresso di Cagliari. Un tamponamento, forse causato dal maltempo, anche lungo la Carlo Felice nelle vicinanze dello svincolo per Elmas in direzione Cagliari. Si sono urtate due auto rimanendo sulla carreggiata. A causa dell'incidente si sono verificati forti rallentamenti. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale.