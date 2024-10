Erano da poco trascorse le ore 15 quando, ieri pomeriggio, un Carabiniere libero dal servizio, della stazione di Cagliari San Bartolomeo, è intervenuto in via Garbino, nel Quartiere del Sole, dove una donna di 41 anni, Patrizia Licciardi, (pregiudicata), approfittando dei lavori di ristrutturazione, è stata notata dagli operai rovistare all’interno dei cassetti e degli armadi della casa.

La malvivente si è data così alla fuga, ma è stata inseguita dagli stessi operai e dal proprietario dell’appartamento. Proprio in quel momento, in viale Poetto, era di passaggio il carabiniere che, accortosi della delicata situazione, ha bloccato la 41enne e ha richiesto l’intervento dei colleghi. L’accusa, per Patrizia Licciardi, (che ora si trova agli arresti domiciliari), è di furto aggravato.