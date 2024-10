Ieri mattina è stato selvaggiamente picchiato con calci, pugni e bastonate per aver rimproverato due ragazzi che stavano urinando per strada.

Oggi i carabinieri, su segnalazione di un cittadino, hanno trovato, con tracce di sangue, il pezzo mancante del bastone di alluminio usato contro il sottufficiale dell’Arma in pensione e padre di un carabiniere. E’ stato rinvenuto nei pressi dell’aggressione avvenuta in via Martiri a Nuoro.

I militari della compagnia di Nuoro hanno da ieri diramato le ricerche in tutta la città per trovare i responsabili. Anche la polizia sta indagando sul caso. Chiunque avesse notizie utili al fine della ricerca può contattare il 112.