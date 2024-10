Cara Nadia,

prendo in prestito una frase che hai annotato qualche tempo fa: «La vita ogni giorno ci mette di fronte a tante difficoltà, ma a volte siamo noi stessi a precluderci delle strade per paura di fallire o perché crediamo sia un traguardo appunto impossibile. Credere in noi stessi è importante, anche se poi non si raggiunge l'obiettivo».

Io in quelle tue parole ci ho creduto, adesso tocca a te!

In bocca al lupo, forza e coraggio!