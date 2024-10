“Mi è stato segnalato, ufficialmente, dall'autorità sanitaria che nella nostra Città è stata accertata una persona con tamponi naso faringei positivi per la presenza di Sars-Cov2”.

Ad annunciarlo è stato il Sindaco di Castelsardo, Antonio Capula.

“Immediatamente ho riunito il C.O.C. per gli adempimenti di competenza, e soprattutto attivato le modalità per l’assistenza domiciliare sotto tutti i punti di vista della persona interessata e dei familiari che ne sono venuti eventualmente a contatto”, queste ancora le sue parole.

“Il soggetto – sottolinea Capula – è monitorato dai servizi sanitari secondo i protocolli regionali e nazionali. Non creiamo allarmismo, sono costantemente in contatto con le autorità sanitarie. Il caso risulta sotto controllo, sottoposta/o ad isolamento volontario, ed al momento non presenta sintomi”.