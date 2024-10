“Ridicoli. Prima azzerano la continuità territoriale, poi esultano perché qualche volo c’è ancora”. Così Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia, commenta le parole dell’assessore dei Trasporti sui 200 mila posti in aereo per le feste natalizie. “Duecentomila bufale perché gli unici aerei in più visti in questi cinque anni sono quelli di carta dei loro comunicati stampa. I posti in più non ci sono e comunque non sarebbero in più, perché questi scienziati prima hanno cancellato la continuità per Verona, Torino, Napoli e Bologna, facendo sballare la disponibilità per Roma e Milano. Poi hanno cancellato anche quest’ultima continuità, appendendola ad una proroga e a un bando che cancella la tariffa unica e dimezza le possibilità di raggiungere la nostra isola. Alla fine del loro mandato la Sardegna è senza continuità territoriale aerea e chi ha provocato il danno non può pensare di ingannare l’opinione pubblica”.