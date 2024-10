Il Presidente della Regione Sardegna Ugo Cappellacci, in corsa per il secondo mandato, durante il Forum ANSA ha dichiarato che quello della Zona Franca come Campione d’Italia è un progetto realizzabile.

''Fare della Sardegna un territorio extradoganale come ce ne sono altre in Italia e in Europa è un progetto realizzabile, un sogno che si può fare. Ci siamo confrontati con la Ue, abbiamo incontrato il vicepresidente della Commissione e il nostro progetto è stato giudicato realizzabile'' ha detto Cappellacci. ''Diventando Zona Franca - ha proseguito Cappellacci - la Sardegna diventerebbe un'opportunità per l'Italia e per l'Europa sarebbe una piattaforma logistica, un ponte verso il continente africano. Io credo che l'Europa debba cominciare a guardare al Sud, al continente Africano con più attenzione. In quella realtà ci sono tassi di crescita considerevoli''. Queste, ha detto ancora, ''sono tutte ragioni che fanno della Sardegna un unicum in grado di giustificare la realizzazione della zona franca''.