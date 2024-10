Cagliari: “Una Giunta regionale che ha sempre scelto la via del dialogo accoglie positivamente la richiesta di confronto espressa dal presidente della commissione nazionale italiana per l'UNESCO". Lo ha dichiarato il presidente Cappellacci, rispondendo all'appello lanciato dal presidente Puglisi.

"La Sardegna - ha aggiunto Cappellacci- é più grande ed é più importante delle piccole polemiche della bassa politica, che sono destinate a svanire dinanzi all'evidenza degli atti concreti. Il nostro immenso patrimonio ambientale, paesaggistico, culturale e identitario rappresenta un capitale che non solo deve essere difeso, ma deve essere altresì valorizzato e presentato a tutti coloro i quali conoscono solo le mete turistiche note ai più. Su entrambi gli aspetti - ha aggiunto Cappellacci- da parte dell'UNESCO può giungere un contributo positivo importante.

L'incontro - ha concluso il presidente della regione - potrà essere anche l'occasione per spiegare, atti alla mano, quanto le scelte compiute dalla Regione in materia di tutela dell'ambiente, difesa del paesaggio e sviluppo sostenibile sono ben lontane dall'immagine distorta rappresentata da un filone propagandistico improntato alla mistificazione ed alla strumentalizzazione e possano essere citate come modello sia sul piano nazionale che internazionale".