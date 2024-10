L'Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, richiama la Regione Sardegna e minaccia sanzioni per l'opuscolo "Detto, Fatto" pubblicato proprio sul sito ufficiale della Regione per dare risalto all’operato del presidente Cappellacci nei 5 anni di governo.

Ma siamo in campagna elettorale e il presidente uscente è il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali per cui, secondo l’Agcom, si tratta di una violazione della par condicio.

Per non incorrere in sanzioni, che potrebbero andare da un minimo di 10 mila euro a un massimo di 250 mila, la Regione dovrà pubblicare sulla homepage del sito istituzionale, entro tre giorni dalla notifica del provvedimento e, per le due settimane successive, una comunicazione che riporti la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla legge sulla par condicio.