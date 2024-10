Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna, ha presentato questa mattina, alle 7, la denuncia contro il governo Conte "per epidemia colposa, affinché vengano accertate le responsabilità dell’esecutivo sul ‘no’ ai tamponi prima delle partenze verso la Sardegna".

"Agiremo anche in sede civile - prosegue Cappellacci - con una class action, affinché siano risarciti i danni sofferti dalla nostra isola sia sul piano dell’immagine sia su quello strettamente economico, in particolare per quanto riguarda il turismo. Quando la Sardegna, con l'obiettivo di restare ‘Covid free’, ha chiesto l'istituzione del passaporto sanitario, con i tamponi ai passeggeri diretti verso l'isola prima delle partenze, il governo ha risposto no, dicendo che l'idea violava la Costituzione. In questo modo hanno spalancato le porte dell'Isola al virus, tornato in Sardegna tramite migliaia di viaggiatori".

"Soltanto ora - spiega ancora il deputato FI -, contraddicendo quanto affermato fino alla settimana scorsa, iniziano a fare i tamponi negli scali. Non accettiamo la falsificazione della realtà secondo la quale la nostra sarebbe una terra di untori: qui il virus era quasi azzerato ed è stato portato. Ora chiediamo giustizia per un’isola che con grandi sacrifici stava uscendo dall'incubo della pandemia e che non può pagare la linea contraddittoria di un governo incapace e irresponsabile", conclude Cappellacci.