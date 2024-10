“Più risorse per il Patto dei sindaci per rilanciarlo come rete per l’attuazione capillare delle scelte europee in materia di risposta ai cambiamenti climatici, efficienza e risparmio energetico”.

E’ la richiesta contenuta nel parere approvato dalla Commissione ENVE, guidata dal presidente della Regione Sardegna, Ugo Cappellacci. “Il Patto dei sindaci – ha aggiunto il presidente - rappresenta un esempio di quelle buone prassi che devono essere paradigmatiche del modo di agire delle istituzioni al fine di tradurre in concreto nei territori le scelte condivise sul piano europeo. “Abbiamo accolto favorevolmente – ha aggiunto il presidente- l’impegno dell’Unione Europea a destinare almeno il 20% del quadro finanziario 2014-2020 all’aumento degli investimenti per la risposta ai cambiamenti climatici, delle risorse per la ricerca e il potenziamento di misure come Orizzonte 2020, Life+ e il programma di sviluppo rurale. E’ fondamentale – ha evidenziato il presidente- che sia assicurato il massimo coinvolgimento delle comunità locali. La nostra isola – prosegue il presidente - è entrata nel vivo dei percorsi avviati con il Patto dei Sindaci, Smart City e con Sardegna CO2.zero: i Piani di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) redatti dalle comunità pioniere con il supporto della Regione sono l’embrione di un radicale cambiamento a misura d’uomo che deve coniugare lo sviluppo con la qualità della vita. Per questo – ha concluso il presidente- occorre assicurare anche per il futuro le risorse e l’attenzione dedicate in questi anni ad una misura fondamentale per le nostre comunità”.