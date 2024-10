Passaggio di consegne nel pomeriggio a Villa Devoto tra il presidente uscente, Ugo Cappellacci, e Francesco Pigliaru che proprio stamani è stato proclamato dalla Corte d'appello di Cagliari nuovo presidente della Sardegna. Il colloquio è durato poco più di 20' e al termine i due si sono stretti la mano davanti a fotografi e telecamere, rispondendo poi a qualche domanda dei giornalisti.

Sui tempi di presentazione della nuova Giunta e di convocazione del Consiglio regionale per la prima seduta della XV legislatura, Pigliaru - che si insedierà ufficialmente domani quando si recherà nella sede della Presidenza in viale Trento - ha invitato ad avere pazienza ancora per poco.