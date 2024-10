"La nuova continuità territoriale aerea sarà un contributo determinante per rilanciare il turismo in Sardegna".

Lo ha dichiarato il presidente Cappellacci, intervenendo a Milano alla presentazione di "Sweet Sardinia", il format televisivo ambientato nell'isola.

"Oltre ad aver messo il nostro sacrosanto diritto di raggiungere la Penisola al sicuro, abbiamo esteso per nove mesi l'anno la tariffa residenti anche ai non residenti. Questo significa, - ha spiegato il presidente- che, mentre oggi chi vuole raggiungere la nostra terra paga perfino cifre che superano i 400 euro, con il nuovo sistema per arrivare da Milano basteranno 69 euro e 59 per arrivare da Roma.

E' una continuità - osserva Cappellacci - che non produce benefici per i soli viaggiatori, ma anche per i territori, per le imprese ed in particolare per quel settore turistico che e' una delle grandi potenzialità ancora non espresse pienamente dalla nostra isola. Avere più visitatori - prosegue il presidente - significa aumentare i consumi, compiere un'iniezione positiva al nostro sistema economico con ricadute importantissime sul piano occupazionale. Nessuno ha mai calcolato quante imprese e quanti posti di lavoro non siano mai nati, o siano stati messi in pericolo a causa di un sistema di collegamenti inadeguato alle esigenze dell'isola.

Noi vogliamo imprimere una svolta, nella convinzione che buona parte del futuro della nostra economia sia nel nostro ambiente, nel paesaggio, nelle tradizioni, nel turismo e nell'agroalimentare. In sintesi, dobbiamo diventare produttori di qualità della vita, puntando su quei beni che non sono delocalizzabili altrove neppure dal consiglio di amministrazione più potente al mondo.

Vogliamo essere noi i conquistatori dei mercati internazionali e affrontare da protagonisti la sfida della globalizzazione, con la specialità e la varietà di un'isola - ha concluso il presidente- unica al mondo ed ora anche raggiungibile più facilmente".