"Il Governo dia alla Sardegna le risposte che attende da troppo tempo e non il transito delle armi chimiche siriane che, secondo quanto annunciato dai media e confermato da altre fonti riservate, potrebbero transitare nella nostra isola".

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Sardegna, Ugo Cappellacci, che nelle scorse settimane ha espresso il netto dissenso della Regione rispetto a tale passaggio nell'isola.

"E' vergognoso - prosegue il presidente - che ogni volta che c'è da gestire un “carico scomodo” l'Esecutivo nazionale, forse incoraggiato in questo senso anche da qualche grigio burocrate, pensi sempre come prima scelta ad un'isola come la nostra, che è un gioiello da preservare. Non è certo questa l'attenzione che i sardi chiedono allo Stato centrale, dal quale ancora aspettiamo riscontri su questioni urgenti sulle quali più volte abbiamo chiesto che chi governa a Roma battesse un colpo. Non è da sottovalutare - osserva Cappellacci - anche il danno di immagine che potrebbe derivare ad un'isola che sta lavorando per sviluppare le proprie potenzialità nel settore turistico. La nostra terra deve essere rappresentata all'Estero come la terra dei centenari, delle eccellenze agroalimentari, di una qualità della vita che può attrarre un numero rilevante di visitatori. Non può essere mostrata agli occhi del mondo come la destinazione delle armi chimiche. Ribadiamo la necessità - ha concluso il presidente - di rivedere una decisione illogica e scellerata".