Ugo Cappellacci, intervistato da Sergio Scandura per Radio Radicale, parlando di Francesco Pigliaru (dice: “Buon lavoro, ma a malincuore sono pessimista sulla possibilità che faccia buon lavoro, non lo vedo attrezzato”) e rispondendo alla domanda del giornalista che ricorda un titolo de Il fatto quotidiano “Adesso Pigliaru dovrà vedersela con il PD” il governatore uscente paragona la vicenda dell'ex sindaco di Alghero Stefano Lubrano con ciò che sta accadendo in Regione con la vittoria del professore.

“Abbiamo un caso in Sardegna recente – afferma Cappellacci - che è quello di un comune importante, il comune di Alghero in cui è stato eletto un sindaco che veniva fuori dai giochi di partito, cercando di pescare la novità per rompere un po’ i giochi, è durato un anno e mezzo, è stato un vero massacro ed è finita male”.

“Non sto augurando questo a Francesco – continua il governatore uscente – ma la storia di Alghero mi ricorda quella della Regione”.