“Abbiamo ribadito la rivendicazione della Sardegna circa la necessità di rivedere urgentemente i vincoli del patto di stabilità, che impediscono alla Regione ai Comuni di poter utilizzare le risorse a disposizione e sviluppare così pienamente le azioni programmate per le imprese, le famiglie e i territori”.

Lo ha dichiarato il presidente Ugo Cappellacci, al termine del confronto tecnico svolto stamane presso il Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie.

“Prendiamo atto dell’apertura di un confronto sul piano tecnico – prosegue Cappellacci-, ma è indispensabile che sia espressa una chiara volontà politica per rimediare ad un’ingiusta sperequazione tra la nostra isola ed altre Regioni.