“In queste ore l’esame in Commissione Bilancio della Camera dell’emendamento alla Legge di Stabilità presentato dal Governo e condiviso con la Regione per la modifica dell’articolo 10 dello Statuto sardo sta subendo un rallentamento, a causa dell’ostruzionismo praticato dall'on. Francesco Sanna, secondo il quale il testo non può passare nella formulazione concordata con l’esecutivo nazionale”.

Lo ha denunciato il presidente della Regione Ugo Cappellacci. “Ancora una volta - evidenzia il presidente - assistiamo allo spettacolo indecoroso di chi pone in essere la tecnica, tipica della vecchia politica, di causare un danno o bloccare pretestuosamente un percorso, per poi presentarsi come colui il quale porta il rimedio. Gli interessi della Sardegna e dei sardi non possono essere sacrificati per quelli della fazione politica o personali.

Abbiamo delineato un procedimento idoneo a consolidare il risultato dell’abbattimento dell’IRAP voluto dalla Regione, ad aprire la strada verso la fiscalità di vantaggio e la nostra autonomia fiscale. Sono questi gli effetti dell’emendamento da noi condiviso con il Governo. E’ ora che cessi ogni intralcio e che si arrivi finalmente al risultato. Denunceremo in ogni momento tutti i tentativi di ostacolare questo percorso”.