Con un "in bocca al lupo" al neo governatore Francesco Pigliaru, il presidente della Regione Sardegna, Ugo Cappellacci, sul suo blog si accomiata dalla presidenza della Giunta, che lascerà ufficialmente questo pomeriggio con il passaggio di consegne con il suo successore.

"La Sardegna ora ha un nuovo presidente - scrive - al professor Pigliaru rinnovo un in bocca al lupo, che è un auspicio per la nostra isola e per le sfide che attendono non una sola parte politica, ma tutta la nostra compagine sociale".

Cappellacci spiega inoltre che da "oggi inizia per noi una sfida nuova, all'opposizione della Giunta regionale che verrà, ma sempre al fianco del popolo sardo. Saremo intransigenti, propositivi e non indietreggeremo di un solo passo su un principio fondamentale: gli interessi della Sardegna vengono sempre prima di quelli della fazione, del campanile, di categoria. Non ripeteremo l'errore compiuto nei cinque anni passati da una minoranza che ha rifiutato il confronto e - attacca - che si è 'seduta in tribuna' a tifare per i nemici della Sardegna, pur di convertire ogni sintomo di malessere in un'occasione per rosicchiare un po' di consenso".

Parlando al plurale come per indicare la collegialità delle opposizioni il governatore uscente annuncia l'impegno della minoranza "nella convinzione che per avere un buon governo occorre anche avere una buona opposizione che non si presti sottobanco alle pratiche del cosiddetto palazzo, ma alla luce del sole eserciti il suo ruolo fino in fondo".

Infine un messaggio ai sardi che ringrazia "per l'onore concessomi in questi cinque anni": "ogni giorno del mio mandato ho cercato di essere in politica come un buon padre di famiglia e con questo stesso spirito svolgerò il mio ruolo di opposizione. Ma soprattutto vorrei dire di avere coraggio perché siamo un grande popolo che proprio nelle avversità dimostra il proprio valore. Al di là del colore politico del momento, dobbiamo credere nelle Istituzioni perché dalla nostra capacità di essere popolo, di essere uniti dipende la possibilità di rialzarci dalle macerie della crisi e di ricominciare a camminare con le nostre gambe".