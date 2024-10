"Questo per me è un momento di intensa emozione e commozione che scelgo di condividere con tutti voi. Il mio amico Dimitri è riuscito a scappare da Kiev e sta portando la moglie e quattro piccoli figli al confine per affidarceli".

Così su Facebook Ugo Cappellacci. "Lo abbraccerò con tutto l’affetto possibile che so che è anche il vostro - prosegue il deputato di Forza Italia. La Sardegna, l’Italia tutta, è vicina a questi nostri fratelli"

L'ex presidente della Regione si trova al confine fra Polonia e Ucraina, partito con una delegazione di volontari per andare a recuperare bimbi e bimbe dagli orfanatrofi del Donbass. "Tutto è pronto per l'accoglienza", ha annunciato pochi minuti fa sui social.