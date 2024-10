“Mentre in Sicilia si registra l’arrivo dei primi migranti positivi al virus, la rotta tra il Sulcis e le coste africane continua ad essere battuta da decine e decine di migranti che arrivano indisturbati. Tra poche settimane, quando le condizioni meteo saranno stabilizzate, gli arrivi aumenteranno in misura esponenziale e con essi il rischio dell’ingresso di positivi al Covid-19”.

Lo afferma il deputato di Forza Italia, Ugo Cappellacci, che aggiunge: “Vogliamo continuare a stare a guardare senza assumere alcun provvedimento serio ed efficace per interrompere l’unica “continuità territoriale” che funziona in Sardegna? Credo sia il caso di darci una mossa sia a livello nazionale che regionale – ribatte il deputato degli Azzurri - perché altrimenti tutti i sacrifici di oggi saranno vanificati tra poche settimane. Subito il blocco, non c’è tempo da perdere”.

