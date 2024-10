"L'emendamento presentato dal Governo per la modifica dell'art. 10 apre la strada alla riduzione dell'IRAP del 70% già decisa dalla Regione Sardegna e a quella fiscalità di vantaggio fondamentale per consentire alle nostre imprese di rialzarsi dalle macerie della crisi".

Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Ugo Cappellacci.

"E' altresi' il giusto sbocco - ha osservato il presidente - di un percorso aperto con i movimenti per la zona franca, proseguito con la mobilitazione dei sindaci e degli stessi movimenti dinanzi a Montecitorio,che ha ottenuto il tavolo di confronto da cui e' nata la modifica della norma in questione. Ora auspichiamo che non ci siano piu' intoppi o esitazioni e che in sede parlamentare sia assicurato il massimo sostegno all'emendamento. L'approvazione rappresentera' un punto di svolta epocale - osserva Cappellacci - ed una risposta giusta e concreta alle richieste di una Sardegna che non chiede misure assistenzialiste ne' si presenta con il cappello in mano, ma domanda gli strumenti necessari per poter camminare con le proprie gambe. Una Sardegna che intende rompere con le logiche del passato e che intende autoderminare il proprio futuro".