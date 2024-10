"É un altro passo in avanti, nel segno del Piano Sulcis ed é anche la dimostrazione che, laddove le istituzioni collaborano lealmente, si possono raggiungere risultati ambiziosi". Lo ha dichiarato il presidente Ugo Cappellacci, dopo la pubblicazione sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale del bando relativo alla Zona Franca Urbana del Sulcis.

"La fiscalità di vantaggio - prosegue Cappellacci - é lo strumento che nell'immediato può dare un impulso positivo alle nostra economia e rendere più competitivo per creare nuova e impresa e nuovo lavoro un territorio particolarmente provato dalla crisi e da scelte poco lungimiranti del passato. Quella del Sulcis deve essere intesa come una prima tappa verso il grande obiettivo della nostra isola: la zona franca integrale.

Il Governo - evidenzia il presidente - deve prendere in considerazione con la dovuta attenzione la situazione di svantaggio in cui versa la nostra terra per via della oggettiva condizione di insularità, pronunciarsi e fare propria in Europa la nostra richiesta. La zona franca può rendere la Sardegna il ' ponte' d'Italia e d'Europa sul Mediterraneo: per questo sussiste altresì un forte interesse nazionale, non solo regionale, ad attuarla. Ed é altresì uno strumento che, a differenza dei famigerati contributi 'a pioggia', premia chi fa impresa e produce lavoro e non i 'prenditori' che un tempo sbarcavano nell'isola con le loro valigette con animo predatorio e, dopo aver sfruttato le risorse, ripartivano lasciando alle loro spalle danni ambientali e disoccupazione. Alla luce degli ultimi eventi calamitosi - ha aggiunto Cappellacci- chiederemo che il Governo preveda altresì l'estensione della ZFU, analogamente a quanto avvenuto per l'Aquila, anche per i Comuni colpiti dall'alluvione di Novembre. Anche questo sarebbe un segnale importante ed un'apertura verso un obiettivo che per noi resta irrinunciabile e sul quale insistiamo con tutte le nostre forze, perché é un nostro diritto: la zona franca della Sardegna e delle sue isola".