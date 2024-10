Il presidente Cappellacci ha chiesto formalmente al Governo la proroga dei termini per l’approvazione dell'assestamento di bilancio per i comuni colpiti dall'alluvione del 18 novembre scorso.

“La Regione - ha dichiarato il presidente - chiede che tale scadenza sia prorogata al 16 dicembre. In questo momento - ha aggiunto - ogni atto assume un carattere di straordinarietà ed è necessario anche in questo caso dare la massima collaborazione istituzionale agli amministratori locali che sono in prima linea sul fronte dell'emergenza”