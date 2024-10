In questo momento è fondamentale fronteggiare l'emergenza e, contemporaneamente, creare i presupposti che accompagnino la Sardegna nel suo percorso di ripresa dall'alluvione che ha danneggiato non solo le persone, i luoghi e le infrastrutture, ma anche l'immagine dell'isola.

Da Olbia, dove in queste ore sta visitando il centro di coordinamento dei soccorsi, il presidente della Giunta, Ugo Cappellacci, ha ribadito il suo sostegno agli operatori del settore turistico riuniti in citta per il 7^ meeting "Turismo: un futuro fra difficoltà e segnali di ripresa".

"E' fondamentale rialzarsi e guardare al futuro, concentrarsi su quelle possibilità e opportunità che consentono alla nostra isola sofferente di risollevarsi. Dopo la tragedia, si deve guardare alla ripresa, a come fare nuova economia. Per questo al turismo, assieme ad altri comparti produttivi, deve essere assicurato il massimo supporto che consenta di riprendere posizioni sul mercato e riconquistare competitività".

Al meeting annuale con i vari attori del sistema turistico sono intervenuti amministratori locali, docenti universitari, rappresentanti di società di gestione aeroportuale, operatori di compagnie marittime e di consorzi turistici. In particolare, sono emersi segnali di ripresa delle presenze straniere nell’Isola.

Dall’inizio di quest’anno sino a tutto ottobre, secondo gli ultimi rilevamenti effettuati dal Sired (il sistema di raccolta ed elaborazione dati dell’assessorato del Turismo), gli arrivi e presenze di turisti provenienti dall’estero sono praticamente quasi la metà del totale (47,5%).

Nella provincia gallurese, addirittura, gli stranieri superano sia negli che nelle presenze (circa 200 mila in più) gli italiani. E, nella sola città di Olbia, gli arrivi dall’estero sono superiori a quelli degli italiani, mentre le presenze sono quasi pari (circa 250 mila sia da fuori confine che dalla Penisola).