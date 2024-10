I carabinieri della Stazione di Capoterra hanno tratto in arresto in inottemperanza di un “ordine di esecuzione per la carcerazione e prosecuzione della detenzione agli arresti domiciliari” trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di un ottantenne del posto, pensionato con precedenti denunce a carico.

L'uomo dovrà espiare una pena residua di anni 3 e mesi 6 di reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata.

Al termine della notifica del provvedimento e della redazione dei verbali inerenti a quanto compiuto, i militari hanno tradotto l'uomo presso la propria abitazione dove permarrà in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall'autorità giudiziaria.