Sono dovuti intervenire due elicotteri e cinque squadre del Corpo forestale per domare il vasto incendio di sterpaglie e macchia mediterranea divampato nel pomeriggio di ieri a Capoterra.

Il fuoco, la cui origine non è stata ancora accertata, è divampato nella parte alta di Capoterra, quasi in montagna e, alimentato dal vento, ha lentamente consumato la vegetazione. Tra i 15 e i 20 gli ettari andati in fumo.

Sul posto per domare il rogo sono prima intervenute cinque squadre del Corpo forestale che, per arginare tempestivamente le fiamme, hanno richiesto l'aiuto di due elicotteri, arrivati in pochi minuti.

Richiesto anche l'ausilio di un Canadair, anche se a quanto pare non è stato poi utilizzato.