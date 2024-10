Stanotte a Capoterra, al termine di alcuni accertamenti, i carabinieri della locale Stazione unitamente a personale del Radiomobile della Compagnia di Cagliari, hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica una 23enne del luogo, disoccupata, incensurata.

La ragazza, alla guida di una Ford Fiesta, sarebbe andata a collidere contro un'auto parcheggiata in via Ischia. Sottoposta ad esame etilometrico, la giovane ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,93 g/l (primo accertamento) e 2,16 g/l (secondo accertamento), quattro volte superiore ai limiti di legge. La patente di guida le è stata ritirata.

Allo stesso tempo alla ragazza è stata contestata una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro per essere andata in giro oltre i limiti temporali consentiti dalla normativa per il contenimento della pandemia da Covid.