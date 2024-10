Aveva 48 anni Carlo Manca, l'operaio di Capoterra morto sul lavoro in un cantiere a San Quirico, sulle alture di Genova. Mentre sganciava dei grossi tubi dalle cinghie dopo che la gru li aveva appoggiati su una sorta di cavalletto, questi sono caduti travolgendolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il tragico incidente è avvenuto nel deposito di oli minerali Sigemi, in via Girolamo Gastaldi. Il pubblico ministero Stefano Puppo ha disposto il sequestro dell'area.

Intervenuti anche i Vigili del fuoco per gli accertamenti tecnici. Tutta l'attrezzatura è stata sequestrata e i compagni di lavoro interrogati. Acquisite anche le telecamere di sorveglianza all'interno dell'area per ricostruire la dinamica.