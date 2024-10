Ieri sera, intorno alle 21, a Capoterra, nella Città Metropolitana di Cagliari, un uomo di 40 anni (e non 50enne come inizialmente appreso) stava facendo esplodere alcuni petardi nel giardino di casa e uno di questo gli è deflagrato in mano facendogli perdere due dita.

Il ferito è stato trasportato in ospedale al Brotzu di Cagliari in codice rosso. La ricostruzione dell'episodio non è ancora chiara: sul posto sono intervenuti i carabinieri che si stanno occupando delle indagini. Probabilmente il ferito ha acceso male il petardo oppure non lo ha lanciato in tempo e il 'botto' gli è esploso nelle mani. Le persone che si trovavano con lui hanno subito chiamato il 118.