Si terranno questo pomeriggio a Capoterra, nella chiesa di San Francesco, alle ore 16, i funerali di Alessia Pisano, la ragazza di 17 anni morta in seguito alle ferite riportate nell’incidente avvenuto due giorni fa nella strada di Perda su Gattu.

L’intera comunità si stringerà attorno a papà Antonello, mamma Cinzia, la sorella e i fratelli della giovane che avrebbe compiuto tra qualche giorno 18 anni.

Alla guida dell'auto, un'Alfa Gt prestata dalla madre, c'era il ragazzo di Alessia, Michele, di 21 anni, straziato dal dolore: “Vita mia ti ho amato tanto, ti porterò sempre nel mio cuore”.

“Non ci posso ancora credere e non voglio che non ci sei più amore nostro – è il messaggio struggente di mamma Cinzia -. Stavi aspettando tanto il giorno del tuo 18 compleanno che finalmente saresti diventata maggiorenne, dovevi iscriverti per la patente, avevi una vita davanti. Hai raggiunto il tuo fratellone la sù, vola alto piccola principessa di casa”.

La dinamica ricostruita dai carabinieri racconta di un'improvvisa uscita di strada dell'auto che ha finito la sua corsa contro un avvallamento del terreno. Solo qualche contusione per il conducente, trasportato al Policlinico. Le condizioni di Alessia, sbalzata fuori dall'abitacolo, sono apparse invece da subito gravissime. La giovane, che il 19 aprile avrebbe compiuto diciotto anni, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari in sala operatoria. È morta dopo poche ore a causa del trauma riportato nell'incidente.

La tragedia ha colpito l'intera comunità di Capoterra. “Una giovanissima ragazza ha perso la vita in un incidente stradale, una giovane vita spezzata, una tragedia che ci ha scosso tutti quanti”, ha detto il sindaco Beniamino Garau. “Come primo cittadino mi stringo al dolore della famiglia e a nome di tutta la nostra comunità porgo le più sincere condoglianze. Ciao Alessia, riposa in pace”.