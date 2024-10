I carabinieri di Capoterra lo conoscevano da tempo, da anni ne seguivano le mosse. Qualche giorno fa, un 31enne disoccupato era stato anche fermato a un posto di controllo, appositamente organizzato. Nell’auto i militari avevano trovato del materiale utilizzato per il confezionamento di dosi di stupefacente. Così stamattina, intorno alle 7, i carabinieri hanno deciso di perquisire la casa del giovane, precisamente una dependance creata dai suoi genitori nella loro villa.

I militari, come da loro spiegato, hanno deciso di non bussare, ma hanno scavalcato il muro di recinzione e sono andati a svegliare il giovane all'interno del bungalow in legno. All'interno sono stati rinvenuti 740 grammi di marijuana, contenuta in due sacchetti di plastica per uso sottovuoto, nonché 95 grammi di hashish, due bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento e due coltelli, il tutto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale.

Il giovane è stato arrestato, si trova adesso ai domiciliari in attesa del processo.