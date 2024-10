Stanotte attorno alle 3, a Capoterra, i carabinieri della locale Stazione, al termine di alcuni accertamenti hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida in stato di ebbrezza un 40enne del luogo, disoccupato con precedenti denunce a carico.

Questi, attorno all'una in piazza Sardegna, controllato dai militari operanti alla guida della propria autovettura e sottoposto ad esame etilometrico da parte dei militari della Sezione Radiomobile di Cagliari intervenuti per la circostanza, avrebbe evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,01 grammi per litro al primo accertamento e 1,03 grammi per litro al secondo.

Nella circostanza sono state elevate altresì sanzioni amministrative poiché il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa e di carta di circolazione. L'auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo.