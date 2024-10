Ieri a Capoterra, al termine di un intervento su strada e dei successivi accertamenti investigativi da parte dei carabinieri della locale Stazione coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Carbonia, sono finiti in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso un 23enne e un 31enne, entrambi di Santadi.

Nel primo pomeriggio, un equipaggio della Stazione di Capoterra, durante un servizio di pattuglia in via Amendola, si era insospettivo per l'atteggiamento dei due che si trovavano a bordo di una Bmw 320. In sostanza l'autista, alla vista dei carabinieri aveva deviato dal percorso in maniera piuttosto brusca. I due sono stati raggiunti e, a seguito della perquisizione, sono stati rinvenute nella loro disponibilità sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, i militari hanno sequestrato; 0,42 grammi di cocaina e 5,58 g di marijuana sul primo, mentre il secondo aveva addosso 2,5 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e un borsello contenente la cifra anomala di 6.040 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, verosimile provento di attività di spaccio.

La perquisizione è stata immediatamente estesa alle due abitazioni di Santadi di pertinenza dei fermati e presso i loro domicili sono stati rinvenuti rispettivamente 460 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente e nell'altro un bilancino di precisione e un involucro con due grammi di marijuana, sostanze stupefacenti, bilancini, denaro e materiale per il confezionamento.

Nell'udienza di oggi al palazzo di giustizia di Cagliari i due arresti sono stati convalidati.