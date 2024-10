Negli scorsi giorni due episodi hanno coinvolto i carabinieri di Capoterra. Il primo tre giorni fa, quando un 47enne, armato di coltello da cucina, ha dato assaltato la caserma dei militari dell’Arma.

L'uomo, superato il muro, è stato individuato dal monitor del sistema interno di videosorveglianza da un carabiniere. A quel punto due militari sono intervenuti, afferrandolo per le braghe, e denunciandolo poi per porto abusivo di un coltello di genere proibito e per il tentativo di accesso in zona militare.

Un altro episodio riguarda due ragazze, entrambe in relazione con uno stesso uomo, tale Casanova. Le due compagne di quest'ultimo, una volta venute a sapere del suo doppio gioco, si sono coalizzate e lo hanno raggiunto e coperto di improperi, filmando le fasi della vendetta tramite cellulare.

Come se non bastasse, per sbeffeggiare pubblicamente l'uomo, il video è stato pubblicato su Facebook. Tale azione va contro la legge, costituendo un reato per diffamazione. La vittima della vendetta a quel punto ha "querelato" le due amanti.