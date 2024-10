La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato una 56enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Da tempo gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile tenevano sotto controllo la donna, avendo il sospetto che a casa custodisse un ingente quantitativo di droga.

Come spiegato dagli agenti, nel pomeriggio di ieri i poliziotti hanno perquisito l’abitazione, trovando e sequestrando un chilo e 300 grammi di marijuana, contenuta all’interno di buste per il sottovuoto, che la donna avrebbe tenuto nascoste dietro l’armadio della camera da letto. Sono stati sequestrati anche 700 euro in contanti, presumibilmente provento di spaccio e una bilancia elettronica di precisione.

La 56enne è stata tratta in arresto per spaccio di droga e al termine dell’udienza con rito direttissima, nel corso della quale è stato convalidato l’arresto, il GIP ha applicato nei confronti della medesima la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.