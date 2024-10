Grave incidente questa mattina sulla pista di motocross di Capoterra. Un uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari con problemi alla spina dorsale.

Da quanto si è appreso, il motociclista si stava allenando sulla pista in località Baccalamanza quando è caduto rovinosamente a terra. È subito scattato l'allarme. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 e successivamente l'Elisoccorso per il trasporto d'urgenza del ferito in ospedale.