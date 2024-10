Questo pomeriggio a Capoterra, i carabinieri della Compagni di Cagliari sono intervenuti presso l'Istituto di istruzione superiore "Sergio Atzeni", dove poco prima era stato segnalato un accoltellamento fra giovani.

Uno studente 14enne di Sarroch, per motivi ancora sconosciuti, ha colpito al petto con un coltello da cucina un altro giovane di 15 anni residente a Capoterra, mentre in gruppo si trovavano all’uscita dalla scuola.

L'autore del gesto si trova attualmente in stato di fermo, mentre la vittima è stata portata presso l’ospedale Brotzu in elisoccorso, in pericolo di vita.

