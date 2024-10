Nella serata di ieri, a Capoterra, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in Piazza Sardegna un 16enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il minore, infatti, in seguito ad una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di quasi 200 grammi di stupefacente suddiviso in 12 dosi di marijuana, 5 dosi di hashisch oltre a un panetto pari a 100 grammi e altre 128 dosi (65 grammi) nascosti nelle immediate vicinanze del luogo della perquisizione, all’interno di un muretto. Il tutto, insieme a 50 euro in possesso del 16enne, è stato sequestrato dai militari.

Arrestato, dopo le formalità di rito, il ragazzino è stato affidato ai propri genitori.