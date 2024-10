Un 20enne di Cabras è stato accoltellato poco prima della mezzanotte in pieno centro a Oristano, dopo una lite tra ragazzi durante i festeggiamenti in piazza di Capodanno. Il giovane è stato ferito all'addome da un coetaneo, in via De Castro.

È stato soccorso dai medici del 118 e accompagnato all'ospedale San Martino dove è stato sottoposto alle prime cure. Le sue condizioni non sono gravi. L'aggressore è stato subito identificato e arrestato dai carabinieri della Compagnia di Oristano con l'accusa di tentato omicidio e porto illegale di arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi al centro della città dove impazzavano i festeggiamenti per Capodanno, con il concerto del rapper Emis Killa in piazza Eleonora.