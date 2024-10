Nuoro si è svegliata questa mattina imbiancata ed è nevicato per tutta la giornata. Le temperature oscillano tra lo zero e i -2 gradi: il picco di freddo è previsto intorno alle 20, quando si arriverà a toccare i -4.

La neve accumulata lungo le strade - soprattutto nei quartieri più alti della città, come Su Nuraghe, Biscollai e la Solitudine - per il momento non ha creato problemi alla circolazione.

Ma le condizioni meteo hanno costretto l'amministrazione comunale ad annullare la cena conviviale ai Giardinetti e a spostare i festeggiamenti di Capodanno all'interno dei locali dell'ex Mercato Civico, dove sarà allestito il palco per lo spettacolo di Giuseppe Masia, con i presentatori Max e Simone.

Il programma della serata, a parte la cena saltata, non subirà altri stravolgimenti. Freddo e gelo anche in tutti i paesi del Nuorese, che festeggeranno il Capodanno sotto la neve anche a basse quote.

A Ottana si sono toccati i -4 gradi. Ma è Fonni, il Comune più alto della Sardegna con i suoi mille metri di quota, il paese più freddo: intorno alle 20 si arriverà a toccare i -8. Le temperature dovrebbero tornare a salire da domani.